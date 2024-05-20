Автоэксперт Кондрашов рассказал об уязвимости машин BMW перед угоном

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Для покупателей импортируемых в Россию автомобилей BMW существует высокий риск угона. Злоумышленники могут воспользоваться заранее подготовленным запасным ключом, который не отображается в памяти машины.

"У автомобилей BMW, особенно последней, G-серии, достаточно знать VIN-код. Есть "серые" схемы, по которым можно выйти на производителя и получить подготовленный для активации ключ для любого VIN", – цитирует "Газета.ру" автоэксперта Андрея Кондрашова.

Он рассказал, что в память автомобилей марки BMW изначально записывается 20 ключей. Однако после их выпуска водителю предоставляется только два, в случае потери которых он должен будет заказывать дополнительные ключи через официального дилера. Эксперт обратил внимание, что преступники тоже могут заполучить их по незаконной схеме, воспользовавшись услугами лояльного автосалона.

Кроме того, по словам Кондрашова, в "даркнете" злоумышленники смогут приобрести ключи для конкретного BMW приблизительно за две тысячи евро. Также специалист отметил, что потенциальный угонщик может подготовить ключ от машины, заказанной из-за рубежа, во время ее перевозки или временного хранения.

Ранее Сергей Собянин заявил, что за период с 2015 года в столице в 13 раз снизилось число краж и угонов автомобилей. По его данным, таких результатов удалось добиться благодаря специальному программному обеспечению "Паутина". Так называется система розыска автомобилей с помощью камер фотовидеофиксации, которая была разработана при поддержке правительства Москвы.