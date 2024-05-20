Музыка в автомобиле может скрыть от водителя неисправности в машине

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Музыка в автомобиле во время поездки может скрыть от водителя звуки, которые свидетельствуют о неисправностях в машине, пишет Pravda.Ru.

Так, можно не расслышать скрежет при торможении. Такой звук может являться сигналом износа тормозных колодок. Стук в подвеске может свидетельствовать о проблемах с амортизаторами. Также музыка может заглушить свист ремня, который демонстрирует его износ или гул под капотом, означающий проблемы с подшипниками. Пропустить можно и шум в выхлопной системе, который даст водителю понять о повреждении глушителя.

Игнорирование этих проблем на фоне громкой музыки может привести к усугублению повреждений автомобиля и дорогостоящему ремонту. В целях избежания подобных последствий необходимо регулярно ставить плейлист на паузу во время вождения, чтобы оценить состояние машины.

При обнаружении необычных звуков стоит незамедлительно обращаться в сервис. Эти меры предосторожности позволят сохранить исправность автомобиля и обеспечат безопасность на дороге.

Ранее эксперт Сергей Буров рассказал, как обезопасить машину от повреждений во время загородной поездки. По его словам, перед тем как уехать на дачу, стоит отвезти автомобиль на плановое техобслуживание.