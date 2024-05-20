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20 мая, 17:22

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"Известия": в РФ предложили запретить использование моноколес на дорогах

В России предложили запретить использование моноколес на автодорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России на законодательном уровне нужно запретить эксплуатацию моноколес на дорогах общего пользования и разработать механизмы отлова нарушителей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина.

Он прокомментировал гибель пользователя моноколеса на основном ходе Ленинградского шоссе.

"Я бы сказал, что это акробат случайно вырвался из цирка на своем моноцикле и решил показывать номера на дороге общего пользования", – уточнил Шапарин.

Вице-президент НАС считает, что такое поведение недопустимо на дорогах. Пользователи моноколес даже на велопараде ездили со скоростью 50 километров в час между велосипедистами, подчеркнул Шапарин. По его словам, они ездят на большой скорости не только по автодорогам, но в парках, на тротуарах и во дворах.

Шапарин отметил, что поймать пользователей моноколес не получится, так как в экипировке полицейских нет специальных сетей. От других методов преследования они скроются.

Вице-президент НАС выразил соболезнования погибшему "по собственной глупости акробату". Однако он также добавил, что ему жаль водителей, которые по вине погибшего будут вынуждены общаться со следователями и судом.

"И это на фоне необходимости ремонта автомобилей за свой счет, ведь никакой страховки у наездника, понятно, нет и быть не может", – заключил Шапарин.

ДТП с пользователем моноколеса случилось в ночь на 20 мая в Москве. Водитель автомобиля "Тойота" сбил человека на моноколесе на Ленинградском проспекте.

Мужчину на моноколесе заметили на Ленинградском проспекте

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