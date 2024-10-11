"Известия": в РФ цены на детали для автомобилей выросли до 78% с начала года

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В России стоимость запчастей для машин выросла на 78% с начала 2024 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на страховые компании.

Так, почти в два раза подорожали запчасти для иностранных автомобилей. За два года стоимость комплектующих выросла на 264%.

Как отметил вице-президент по автострахованию компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов, по некоторым маркам подорожание с 2022 года было настолько существенным, что в этом году оно не настолько заметно.

В компании также добавили, что средний рост рекомендованной розничной цены на запчасти автомобилей из США в этом году составил всего 2,6%. На японские – 6,2%, корейские – 24% и китайские – 15,5%. При этом европейские машины подорожали на 8,9%.

Больше всего среди брендов прибавила Skoda с ростом цены на 78,9%. Запчасти на корейские Hyundai и Kia в среднем показали за последний год незначительный рост от 0,6 до 2,6% в зависимости от модели, уточнили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Также в топ вошли Mercedes, Toyota и Volkswagen, прирост по стоимости запчастей которых за год составил от 7,5 до 11,1%.

В свою очередь, директор по развитию портфеля ОСАГО "Росгосстраха" Юрий Стрекалов отметил, что с начала 2022 по сентябрь 2024 года по росту стоимости запчастей на первом месте оказался Volkswagen, на втором Audi и на третьем – BMW, а наименьший рост показала Kia.

В союзе автостраховщиков пояснили, что такая динамика цен связана в том числе с санкциями, так как меняются каналы и схемы поставки запасных частей. Страховые компании, в свою очередь, стараются чаще обновлять цены для минимизации расходов.

Перенастройка логистики, некоторые сложности с проведением платежей, валютная переоценка и инфляция не дают стабилизировать цены. При этом склады крупнейших дистрибьюторов заполнены, заключили в международной франчайзинговой сети автосервисов.

Ранее Минпромторг РФ подготовил изменения в техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств", которые коснутся требований к использованию подержанных запчастей для ремонта авто. В регламент внесут перечень автокомпонентов, не подлежащих повторному использованию при внесении изменений в конструкцию транспортных средств.

Между тем российских автомобилистов ждет повышение стоимости техосмотра, так как в регионах началась кампания по ежегодной индексации тарифов. Так, о поднятии цен заявили 5 субъектов – Ставропольский край и Тюменская область, Еврейская автономная область, Ростовская и Амурская области.