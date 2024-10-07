"Коммерсант": россиян ожидает подорожание техосмотра

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Российских автомобилистов ждет повышение стоимости техосмотра, так как в регионах РФ началась кампания по ежегодной индексации тарифов, пишет "Коммерсант".

По данным журналистов, о поднятии цен заявили уже 5 субъектов – Ставропольский край и Тюменская область, Еврейская автономная область, Ростовская и Амурская области. Также подготовлены проекты от властей Самарской области и Мордовии.

В среднем в этих регионах цена на техосмотр выросла на 7,3–7,4%. Меньше всего он стоит в Тюменской области – 1 096 рублей. Новые тарифы начнут действовать с 1 января следующего года.

Подчеркивается, что новые расценки должны быть установлены во всех регионах до 20 декабря. В прошлом 2023 году тарифы в среднем выросли на 12%.

Ранее российское правительство утвердило индексацию утилизационного сбора на авто. Так, с 1 октября 2024 года ставка выросла сразу на 70–85%. По словам экспертов, это приведет к росту цен как на ввозимый в РФ транспорт, так и на вообще все автомобили, включая подержанные. По их оценкам, стоимость авто может вырасти на 10%.

