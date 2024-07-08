ОСАГО исключат из списка обязательных документов при регистрации ТС с марта 2025 года

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому с марта 2025 года полис ОСАГО будет выведен из списка обязательных документов, необходимых при государственной регистрации транспорта. Документ опубликован на портале правовой информации.

Это изменение затронет не только постановку транспорта на государственный учет, но и перерегистрацию из-за смены владельца автомобиля. Также теперь по закону автомобилисты смогут при продаже сразу же снимать машину с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство.

Например, с этого момента старый владелец сможет обратиться с заявлением о прекращении государственного учета машины после продажи, если договор был составлен через портал "Госуслуги" или удостоверен нотариусом. В случае заключения договора в письменной форме прежний собственник может обратиться для снятия автомобиля с учета в регистрационное подразделение с представлением оригинала договора через 10 дней со дня продажи.

В мае правительство РФ поддержало законопроект об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО с 100 до 200 тысяч рублей, если оформление документов об аварии происходит без участия полицейских.

