"Известия": страховщики выступили за возвращение обязательного техосмотра в РФ

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Российский союз автостраховщиков (РСА) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) выступили за возвращение в РФ обязательного проведения техосмотра легковых авто с 2026 года. Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующий вопрос был поднят на круглом столе в Совете Федерации, посвященном проблемам организации техосмотра.

Сенатор Валерий Васильев отметил, что, в первую очередь, необходимо понять, насколько эффективно организован государственный контроль в данной сфере, выяснить, соблюдают ли операторы требования аккредитации и правила проведения ТО.

В будущем технический осмотр в том виде, который есть сейчас, исчезнет, заявил вице-президент ВСС и представитель РСА Сергей Ефремов. По его словам, все агрегаты и узлы оборудуют необходимыми датчиками, программа в машине сама будет выявлять техсостояние и передавать данные в различные базы. При определенных неисправностях машина будет заблокирована.

Он добавил, что на сегодняшний день в активной фазе находится борьба с диагностическими картами, которые были выданы без проведения должного осмотра или с нарушением правил проведения ТО.

Эксперт Госдумы Анатолий Мусиенко, в свою очередь, призвал обязательно проверять авто на токсичность выхлопного газа, на состояние ДВС и на корректность работы осветительных приборов ближнего и дальнего света.

Мнения экспертов-представителей сферы по данному вопросу разделились. Одни специалисты считают, что возвращение ТО является назревшей необходимостью, как и реформирование всей системы техосмотра в РФ. Другие выступают против инициативы, отмечая, что после отмены обязательного техосмотра число ДТП не увеличилось, учитывая изменения количества автомобилей в большую сторону.

По данным "Автостата", средний возраст легковых автомобилей в России составляет 15 лет. При этом почти 70% всех легковых авто имеют возраст 10 лет.

Ранее Минпромторг РФ подготовил изменения в техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств", которые коснутся требований к использованию подержанных запчастей для ремонта авто.

Согласно проекту, в регламент внесут перечень автокомпонентов, не подлежащих повторному использованию при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, которые находятся в эксплуатации.

По информации СМИ, российских автомобилистов ждет повышение стоимости техосмотра, так как в регионах РФ началась кампания по ежегодной индексации тарифов. Так, о поднятии цен заявили 5 субъектов – Ставропольский край и Тюменская область, Еврейская автономная область, Ростовская и Амурская области.