ГД рассмотрит проект об упрощении техосмотра для самозанятых таксистов

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Для самозанятых водителей такси рассматривают возможность упрощения процедуры технического и медицинского осмотров с помощью введения поправки в закон "О такси", рассказали "Известия" со ссылкой на документ, направленный в Госдуму Минтрансом, профсоюзами, профильными общественными организациями.

В поправках предлагается разрешить самозанятым водителям проводить технический осмотр своих транспортных средств без использования измерительных приборов, полагаясь на собственные органы чувств. Однако для этого им придется пройти 40-часовые курсы повышения квалификации стоимостью около 50 тысяч рублей.

Авторы законопроекта также предлагают вести журналы и путевые листы в цифровом формате. Поправки будут обсуждаться на круглом столе в комитете по контролю нижней палаты парламента 19 сентября 2024 года.

Ранее правительство России поддержало проект об административной ответственности за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Авторы законопроекта предлагают установить новые штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей. На данный момент законопроект не внесен в Госдуму.