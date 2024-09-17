Правительство России поддержало проект о штрафах за повторное вождение без ОСАГО

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Правительство России поддержало проект об административной ответственности за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Об этом со ссылкой на отзыв кабмина сообщает РИА Новости.

Данный проект был разработан парламентом Кабардино-Балкарии и предусматривает включение в КоАП нового пункта, который установит административную ответственность за повторную езду без ОСАГО.

Авторы законопроекта указывают, что неисполнение автомобилистами обязанности по страхованию своей гражданской ответственности связано с относительно низкой суммой административного штрафа по сравнению со стоимостью полиса ОСАГО. Они предлагают установить новые штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей. На данный момент законопроект не внесен в Госдуму.

"Концепция законопроекта <...> поддерживается… Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", – сообщили в кабмине.

Между тем недавно в МВД России разработали поправки в законодательство в сфере государственной регистрации транспортных средств, в число которых вошло предложение об исключении требования о предоставлении ОСАГО при регистрации автомобиля.