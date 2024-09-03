Депутат Аксаков: в РФ поддержали разрешение водителям выбирать СТО для ремонта по ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков от фракции "Справедливая Россия – За правду" поддержал предложение разрешить водителям самим выбирать станцию технического обслуживания (СТО) для ремонта автомобиля по ОСАГО, даже если у страховой компании не заключен договор с этой СТО.

"Это предложение, однозначно, в пользу клиента <...>. По крайней мере, оно звучит привлекательно. Конечно, требуется анализ, но оно вполне жизнеспособно", – сказал Аксаков в беседе с Агентством "Москва".

Также депутат высказался по поводу еще одной инициативы Российского союза автостраховщиков (РСА), которая предполагает расширение перечня доступных СТО для ремонта по ОСАГО путем увеличения вдвое – до 100 километров – максимального расстояния от места жительства клиента до сервиса, куда компания может его направить на ремонт автомобиля.

Аксаков уточнил, что это предложение требует тщательного изучения и анализа. Необходимо узнать, из-за чего оно появилось, какие вопросы и проблемы оно сможет решить и чем будет полезно для потребителей страховой услуги, сказал депутат.

Инициативы РСА направил в августе в Минфин и Центробанк. Изменения позволят ремонтировать машину по ОСАГО в условиях дефицита запчастей. Сейчас в 95% случаев человек получает выплату, которой может не хватить на восстановление автомобиля.

Между тем в ЦБ России отмечали, что предложения РСА уже рассматриваются. Регулятор сформирует позицию после проведения всесторонней оценки возможного влияния инициатив на участников рынка и потребителей.