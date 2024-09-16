Депутат Крупник предложил изменить правила трудоустройства в такси в крупных городах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В России могут изменить правила и порядок трудоустройства в такси в крупных городах. С соответствующим предложением выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, пишет RT со ссылкой на копию обращения на имя министра транспорта РФ Романа Старовойта.

По словам депутата, сейчас такси является одним из самых востребованных типов общественного транспорта.

"Простота трудоустройства, наличие автоматизированных сервисов и агрегаторов, стабильный спрос и доход сделали профессию таксиста желанной работой среди малоквалифицированных трудовых мигрантов", – считает Крупник, добавив, что при этом регионы испытывают ряд проблем.

К примеру, часто водители не знают дорог, ориентируясь только на навигатор, не владеют достаточным уровнем русского языка, не знакомы с нормами этикета, а также совершают правонарушения, отметил Крупник. При этом в ряде субъектов было принято решение об ограничении трудоустройства иностранцев в эту отрасль, однако Москва и Санкт-Петербург по разным причинам не могут так сделать, добавил он.

Депутат отметил, что водитель такси должен в том числе обладать знаниями о транспортном и инфраструктурном устройстве города и к нему должны применяться повышенные требования к владению русским языком. Потому в Москве и Санкт-Петербурге на базе регистрационно-экзаменационных отделов необходимо проводить проверку знаний претендентов на предмет соответствия их квалификации к работе в общественном транспорте и такси, а также ввести систему строгого персонального контроля.

Между тем в конце августа депутаты ЛДПР предложили ввести в России практический экзамен для мигрантов-таксистов. Согласно внесенному в Госдуму проекту, выдавать права категории "B" иностранцам будут только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов. Депутаты также отметили, что при принятии проекта мигрантов обяжут сдать экзамены до 1 июня следующего года.