Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минздрав России обновил требования к наполнению автомобильной аптечки, добавив туда ряд дополнительных предметов. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новым требованиям, в автомобильную аптечку должны входить маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы. Использовать старые аптечки можно будет до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Приказ Минздрава вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

С предложением обновить содержимое автомобильной аптечки Минздрав выступил в апреле 2024 года. Предложение аргументировалось тем, что полученные в ДТП травмы относятся к наиболее тяжелым видам травматизма.

Эксперты пришли к выводу, что расширение перечня предметов в аптечке позволит оказать первую помощь пострадавшим в полном объеме. Быстрая госпитализация пациентов, получивших первую помощь, позволит сохранить жизнь, сократить сроки временной потери трудоспособности и улучшить результаты лечения.

