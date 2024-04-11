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11 апреля, 14:15

Общество

Минздрав РФ предложил обновить состав автомобильной аптечки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минздрав России предложил обновить требования к комплектации автомобильной аптечки. Соответствующий проект приказа министерства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в автомобильную аптечку войдут маска, перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, марлевая повязка, лейкопластырь, спасательное одеяло и ножницы. Отмечается, что приказ может вступить в силу 1 сентября этого года. При этом аптечки, произведенные до вступления приказа в силу, можно будет использовать до истечения их срока годности, но не позднее 31 декабря 2025 года.

В пояснительной записке указано, что полученные в ДТП травмы относятся к наиболее тяжелым видам травматизма и занимают лидирующее место среди причин смертности от механических повреждений. В большинстве случаев раннее оказание медпомощи пострадавшему и быстрая его доставка в медучреждение позволит сохранить жизнь, сократить сроки временной потери трудоспособности и улучшить результаты лечения, уточняется там.

Ранее СМИ писали, что российское правительство поручило Минпромторгу повысить требования к автомобильным креслам и детским удерживающим устройствам из-за увеличения числа аварий с участием несовершеннолетних. Предполагается, что данные предложения проработают до 15 ноября этого года.

Минздрав предложил изменить комплектацию автоаптечки

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