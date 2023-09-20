Россияне перечислили самые необходимые вещи для автомобилистов

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Большинство россиян (45%) заявили, что одними из самых необходимых вещей в автомобиле являются запасное колесо и домкрат, еще треть (32%) призвала не забывать размещать в машине аптечку и огнетушитель. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру".

По словам аналитиков, не менее важными вещами в машине для россиян стали набор ключей (25%) и трос для буксировки (24%).

В исследовании указано, что еще 17% респондентов считают важным иметь при себе запасной набор свечей зажигания, прокладок и масло, 11% признались, что им важно наличие органайзера для багажника, 10% необходимо зарядное устройство и 9% – детское кресло.

Порядка 45% граждан признались, что занимаются ремонтом автомобиля раз в год, 19% респондентов чинят транспортное средство около трех раз в год, еще 5% россиян требуется прибегнуть к ремонту до пяти раз и 5% чинят машины еще чаще. При этом 63% участников опроса предпочитают обращаться в автосервис, 23% могут починить авто самостоятельно и 15% обращаются к друзьям и знакомым.

Аналитики отметили, что одной из проблем, с которой сталкиваются россияне при желании отремонтировать автомобиль, стал поиск опытного мастера (32%). Жители РФ также отмечают сложности, связанные с поиском деталей (28%), увеличением бюджета (25%) и регулярным прохождением ТО (15%).

Говоря о затратах на ремонт, 39% опрошенных признались, что могут потратить от 10 до 30 тысяч рублей на это в год, еще 30% оставляют сотрудникам автосервиса от 30 до 50 тысяч рублей. 12% граждан отдают за починку транспорта до 70 тысяч рублей. 4% респондентов тратят до 110 тысяч рублей, а 4% – более 110 тысяч рублей.

Аналитики подчеркнули, что в опросе приняли участие более 1,5 тысячи человек из различных регионов России в возрасте от 18 лет.

Ранее директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко призывал российских водителей не экономить на подготовке автомобиля к осенне-зимнему периоду, это поможет избежать серьезных расходов на ремонт в дальнейшем.

При покупке антифриза он посоветовал ориентироваться на максимальные отрицательные температурные значения, которые наблюдаются в регионе, перед холодами обработать замки и уплотнители специальной смазкой от замерзания, а ветровое и заднее стекла средством "Антидождь".



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