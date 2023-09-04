Автозапчасти подорожали в России на 20%

Фото: 123RF/takoburito

На территории РФ выявили рост цен на автозапчасти в диапазоне от 7 до 20%, сообщают "Ведомости".

Так, стоимость деталей для легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) увеличилась на 17–20% с начала этого года. Цены на кузовные автозапчасти поднялись на 6%, а на масла и автохимию – на 7%, уточнил представитель платформы "Дром" и руководитель категории "Запчасти" в "Авито" Александр Куроптев.

Эксперты рассказали, что на рынке деталей нет дефицита, и число объявлений о продаже даже увеличилось с начала года. Однако, добавили аналитики, существуют затруднения при поиске автозапчастей для некоторых машин, особенно это касается подержанных двигателей в сборе и блоков управления к ним.

В этой связи цены на новые моторы для популярных иностранных марок увеличились на 17%.

Ранее СМИ писали, что в крупных городах РФ может появиться дефицит небольших автомастерских, моек и пунктов шиномонтажа. Член правления Союза автосервисов Дмитрий Даньшов поделился, что это связано с практикой реорганизации бывших промзон в мегаполисах.

В России возник дефицит некоторых деталей для ремонта китайских автомобилей