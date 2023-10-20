В России планируют ужесточить требования к детским удерживающим устройствам – СМИ

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Правительство России поручило Минпромторгу повысить требования к автомобильным креслам и детским удерживающим устройствам на фоне увеличения числа ДТП с участием детей. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на представителя вице-премьера Марата Хуснуллина.



Предполагается, что предложения по ужесточению требований проработают до 15 ноября. Основная проблема, считают эксперты, в наличии в продаже различных корректоров и адаптеров на ремни безопасности. Обычно они представляют собой тканевую накладку с застежкой.

Руководитель НИИ по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП НАМИ Денис Загарин отметил, что такие устройства стоят в разы дешевле автокресел, однако они опасны.



"Ребенок при ДТП из-под адаптера выскальзывает либо получает повреждения. Ремень должен проходить строго по ключице, а не по животу или по шее", – пояснил он.

Кроме того, угрозу представляют и бескаркасные автокресла. В НАМИ также считают, что эти устройства не могут удержать ребенка при сильном ДТП. По мнению Загарина, такие товары необходимо убрать с продажи.

Его поддерживают и в Роскачестве. В частности, почти все подобные устройства уже убрали из продажи, однако достаточно часто их можно встретить в Сети, уточнила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Специалисты объяснили, что опасные аналоги кресел получают сертификаты, которые придают адаптерам статус автокресел. Несмотря на быструю отмену таких документов, производители вновь получают новые сертификаты, полученные в обход технического регламента.

"Нужно найти достаточно корректный термин, чтобы производители "тряпочек" не смогли обойти правила. Тогда нарушители будут гарантированно оштрафованы при попытках такой адаптер использовать", – заключила Буцкая.

Ранее большинство россиян (45%) заявили, что одними из самых необходимых вещей в автомобиле являются запасное колесо и домкрат, еще треть (32%) призвала не забывать размещать в машине аптечку и огнетушитель. Однако только 9% респондентов уточнили, что им также необходимо наличие в машине детского кресла.

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