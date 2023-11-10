Эксперт рассказал о мошеннических схемах во время распродаж

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Мошенники во время распродаж могут создавать сайты-двойники известных брендов, делать спам-рассылки на почту, предлагать забронировать товар по "предварительной распродаже" и использовать "призовые акции". Об этом заявил эксперт по кибербезопасности ГУ Центробанка по ЦФО Алексей Потехин, сообщает "Газета.ру".

По его словам, первый способ мошенничества – создание сайтов-двойников известных бредов. Мошенники обычно меняют одну букву в названии в надежде, что покупатель этого не заметит, сказал он.

Так, за прошлый год ЦБ и прокуратура заблокировали свыше 10,7 миллиона таких сайтов. Отмечается, что мошенники часто плохо подделывают дизайн настоящих сайтов брендов, допускают ошибки в описании товаров и разделов. В Центробанке считают, что наличие даже незначительных ошибок должно насторожить потребителя.

Вторая мошенническая схема – спам-рассылки на электронную почту с рекламой "тайных распродаж" от неизвестных отправителей, продолжил эксперт. Люди переходят по неизвестным ссылкам, попадают на фишинговый сайт и теряют деньги.

Потехин заявил, что покупать товары можно через мобильные приложения магазинов, только они должны быть скачаны с официальных площадок.

Третий способ обмана во время распродаж, считает эксперт, – предложение забронировать товар по "предварительной распродаже" с большой скидкой. После того как человек введет данные банковской карты, все деньги поступят на счет злоумышленников.

Также Потехин назвал четвертную схему обмана – "призовые акции". Покупателей просят поделиться ссылкой и ввести свои данные якобы для получения выигрыша. Далее человека могут попросить оплатить доставку приза или установку приложения от "продавца" для идентификации клиента. Потом человек теряет деньги из-за вируса, который был вшит в ссылку или приложение, объяснил эксперт.

Потехин советует не переходить по сомнительным ссылкам, установить антивирус, не пользоваться открытым Wi-Fi для покупок и открывать отдельную "виртуальную" карту для онлайн-покупок.

Ранее юрист Андрей Лисов предупредил, что перевод на карту от неизвестного человека или компании может быть частью преступной схемы.

Жертве приходит некая сумма на карту, затем звонит человек и представляется сотрудником финансовой организации и рассказывает, что на человека был оформлен кредит или микрозайм.

После этого мошенник будет требовать у жертвы конфиденциальные данные и попросит сказать код из СМС-сообщения. Юрист советует не передавать никакую информацию, включая реквизиты банковской карты и коды СМС.

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