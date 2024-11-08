Роскомнадзор напомнил о правилах цифровой гигиены в период распродаж

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В период распродаж важно следить за тем, чтобы не нарушать правила цифровой гигиены. Об этом напомнили представители Роскомнадзора, передает Агентство "Москва".

В надзорном ведомстве россиянам рекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам. Многие мошенники копируют дизайн популярных сайтов, присваивая созданному ими ресурсу похожее доменное имя. Отличительным признаком таких сайтов, как правило, становится малозаметная ошибка в этом имени.

"Не откликайтесь на слишком выгодные предложения, скидки, бесплатные услуги, в обмен на которые сначала необходимо сообщить телефон, отправить сообщение, перевести незначительную сумму. Так с вашего счета могут списать деньги, а данные карты станут известны мошенникам", – отметили в ведомстве.

Представители Роскомнадзора также напомнили, что раскрывать коды для подтверждения банковских операций и CVV-/СVC-коды не стоит ни при каких обстоятельствах. В случае, если злоумышленники все же смогли получить доступ к этой информации, необходимо в срочном порядке уведомить об этом сотрудников банка и заблокировать карту.

Кроме того, при покупке люксового товара необходимо обращать внимание на разницу в цене. Если на официальном сайте и у посредников она разнится, то это могут быть мошенники.