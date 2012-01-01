Эксперт Петрова назвала два способа сэкономить на продуктах к Новому году

Новогодний стол обойдется россиянам почти в 12 000 рублей в этом году – почти на 200 рублей дороже, чем в 2023-м, отмечают аналитики. Москва 24 выяснила у экспертов, можно ли сэкономить на продуктах для праздника.

Дорогие продукты

Большой праздничный стол может обойтись в этот Новый год в 12 тысяч рублей. Согласно исследованию "Руспродсоюза", сильнее всего подорожала сырокопченая колбаса: в прошлом году килограмм продукта стоил 1 169,5 рубля, а в этом – 1 280,5 рубля (+ 9,5%). Килограмм красной рыбы стал дороже на 7% – с 1 085,5 до 1 161,2 рубля, килограмм сыра сегодня стоит 822,4 рубля против 761 в прошлом году (+ 8,1% дороже), а майонез за год вырос в цене с 276,3 до 286,9 рубля (+3,86%).

Подорожали и фрукты. Килограмм яблок стоит 142,2 рубля (+ 18,8%), бананов – 145,3 рубля (+ 3,5%). В свою очередь, шампанское в октябре этого года стоит 503,6 против 462,9 рубля в прошлом (+ 8,8%).

В то же время килограмм красной икры подешевел в сравнении с 2023 годом: 6 030 против 6 258,8 рубля (– 3,8%).

В свою очередь, небольшой набор закусок и салатов на семью из четырех человек обойдется в этот Новый год почти в 3 000 рублей, рассказала Агентству "Москва" кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.





Ольга Лебединская кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Если бы мы накрывали стол на семью из четырех человек, проживающей в Москве сегодня, то нам бы пришлось потратить 2 800 рублей на приготовление оливье, селедки под шубой, холодца и трех бутербродиков с икрой на каждого.

Эксперт уточнила, что порция оливье обойдется в 601,76 рубля, хотя год назад она стоила 550,32. Селедка под шубой выросла в цене с 389,83 рубля до 413,22, а холодец – с 301,55 рубля до 341,11.

В Новый год с экономией

С помощью простых правил на продуктах для новогоднего стола можно сэкономить от 10 000 до 30 000 рублей в зависимости от числа гостей, отметила в беседе с Москвой 24 предприниматель, кандидат экономических наук, инвестор и эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова. По ее мнению, для этого необходимо в первую очередь составить меню.

"Каждый год наблюдаем одну и ту же картину: из магазинов все вывозится тележками с горками. Такое ощущение, что продуктов больше не привезут. Как правило, очень много из этого потом выкидывается", – подчеркнула специалист.



Светлана Петрова предприниматель, кандидат экономических наук, инвестор, эксперт по семейному капиталу Нужно сесть и посчитать, сколько продуктов необходимо. Не поленитесь, составьте список, меню, подумайте, кто из гостей сколько и чего съест. Это существенно сэкономит любой бюджет.

Кроме того, эксперт напомнила, что ближе к Новому году продукты начнут дорожать по объективным экономическим причинам и по причинам ажиотажного спроса. Поэтому подумать о покупках рекомендуется уже сегодня.

"Можно уже сейчас купить красную икру, она точно подорожает к Новому году. В начале декабря можно посмотреть красную рыбу в вакууме, консервированные продукты, например горошек, кукурузу, майонез. Все это продукты длительного хранения, которые спокойно долежат до праздника", – рекомендовала Петрова.

В свою очередь, маркетолог Елена Фоменко также рекомендовала покупать мясо и рыбу на распродажах или в крупных упаковках, заранее сделать заготовки и заморозить до Нового года. То же самое касается и овощей с зеленью, рассказала эксперт.





Елена Фоменко маркетолог Некоторые продукты известных брендов можно заменить на более дешевые варианты с аналогичным качеством.

Кроме того, специалист посоветовала использовать приложения с кешбэком, промокоды и обращать внимание на акции в продуктовых сетях.