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08 ноября, 15:51

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Эксперт Петрова назвала два способа сэкономить на продуктах к Новому году

Праздник счет любит: как сэкономить на застолье к Новому году

Новогодний стол обойдется россиянам почти в 12 000 рублей в этом году – почти на 200 рублей дороже, чем в 2023-м, отмечают аналитики. Москва 24 выяснила у экспертов, можно ли сэкономить на продуктах для праздника.

Дорогие продукты

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Большой праздничный стол может обойтись в этот Новый год в 12 тысяч рублей. Согласно исследованию "Руспродсоюза", сильнее всего подорожала сырокопченая колбаса: в прошлом году килограмм продукта стоил 1 169,5 рубля, а в этом – 1 280,5 рубля (+ 9,5%). Килограмм красной рыбы стал дороже на 7% – с 1 085,5 до 1 161,2 рубля, килограмм сыра сегодня стоит 822,4 рубля против 761 в прошлом году (+ 8,1% дороже), а майонез за год вырос в цене с 276,3 до 286,9 рубля (+3,86%).

Подорожали и фрукты. Килограмм яблок стоит 142,2 рубля (+ 18,8%), бананов – 145,3 рубля (+ 3,5%). В свою очередь, шампанское в октябре этого года стоит 503,6 против 462,9 рубля в прошлом (+ 8,8%).

В то же время килограмм красной икры подешевел в сравнении с 2023 годом: 6 030 против 6 258,8 рубля (– 3,8%).

В свою очередь, небольшой набор закусок и салатов на семью из четырех человек обойдется в этот Новый год почти в 3 000 рублей, рассказала Агентству "Москва" кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.

Если бы мы накрывали стол на семью из четырех человек, проживающей в Москве сегодня, то нам бы пришлось потратить 2 800 рублей на приготовление оливье, селедки под шубой, холодца и трех бутербродиков с икрой на каждого.
Ольга Лебединская
кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова

Эксперт уточнила, что порция оливье обойдется в 601,76 рубля, хотя год назад она стоила 550,32. Селедка под шубой выросла в цене с 389,83 рубля до 413,22, а холодец – с 301,55 рубля до 341,11.

В Новый год с экономией

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

С помощью простых правил на продуктах для новогоднего стола можно сэкономить от 10 000 до 30 000 рублей в зависимости от числа гостей, отметила в беседе с Москвой 24 предприниматель, кандидат экономических наук, инвестор и эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова. По ее мнению, для этого необходимо в первую очередь составить меню.

"Каждый год наблюдаем одну и ту же картину: из магазинов все вывозится тележками с горками. Такое ощущение, что продуктов больше не привезут. Как правило, очень много из этого потом выкидывается", – подчеркнула специалист.

Нужно сесть и посчитать, сколько продуктов необходимо. Не поленитесь, составьте список, меню, подумайте, кто из гостей сколько и чего съест. Это существенно сэкономит любой бюджет.
Светлана Петрова
предприниматель, кандидат экономических наук, инвестор, эксперт по семейному капиталу

Кроме того, эксперт напомнила, что ближе к Новому году продукты начнут дорожать по объективным экономическим причинам и по причинам ажиотажного спроса. Поэтому подумать о покупках рекомендуется уже сегодня.

"Можно уже сейчас купить красную икру, она точно подорожает к Новому году. В начале декабря можно посмотреть красную рыбу в вакууме, консервированные продукты, например горошек, кукурузу, майонез. Все это продукты длительного хранения, которые спокойно долежат до праздника", – рекомендовала Петрова.

В свою очередь, маркетолог Елена Фоменко также рекомендовала покупать мясо и рыбу на распродажах или в крупных упаковках, заранее сделать заготовки и заморозить до Нового года. То же самое касается и овощей с зеленью, рассказала эксперт.

Некоторые продукты известных брендов можно заменить на более дешевые варианты с аналогичным качеством.
Елена Фоменко
маркетолог

Кроме того, специалист посоветовала использовать приложения с кешбэком, промокоды и обращать внимание на акции в продуктовых сетях.

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Шмакова Екатерина

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