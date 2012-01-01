Эксперт Петрова назвала два способа сэкономить на продуктах к Новому году

Новогодний стол обойдется россиянам почти в 12 000 рублей в этом году – почти на 200 рублей дороже, чем в 2023-м, отмечают аналитики. Москва 24 выяснила у экспертов, можно ли сэкономить на продуктах для праздника.
Дорогие продукты
Большой праздничный стол может обойтись в этот Новый год в 12 тысяч рублей. Согласно исследованию "Руспродсоюза", сильнее всего подорожала сырокопченая колбаса: в прошлом году килограмм продукта стоил 1 169,5 рубля, а в этом – 1 280,5 рубля (+ 9,5%). Килограмм красной рыбы стал дороже на 7% – с 1 085,5 до 1 161,2 рубля, килограмм сыра сегодня стоит 822,4 рубля против 761 в прошлом году (+ 8,1% дороже), а майонез за год вырос в цене с 276,3 до 286,9 рубля (+3,86%).
Подорожали и фрукты. Килограмм яблок стоит 142,2 рубля (+ 18,8%), бананов – 145,3 рубля (+ 3,5%). В свою очередь, шампанское в октябре этого года стоит 503,6 против 462,9 рубля в прошлом (+ 8,8%).
В то же время килограмм красной икры подешевел в сравнении с 2023 годом: 6 030 против 6 258,8 рубля (– 3,8%).
В свою очередь, небольшой набор закусок и салатов на семью из четырех человек обойдется в этот Новый год почти в 3 000 рублей, рассказала Агентству "Москва" кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.
Эксперт уточнила, что порция оливье обойдется в 601,76 рубля, хотя год назад она стоила 550,32. Селедка под шубой выросла в цене с 389,83 рубля до 413,22, а холодец – с 301,55 рубля до 341,11.
В Новый год с экономией
С помощью простых правил на продуктах для новогоднего стола можно сэкономить от 10 000 до 30 000 рублей в зависимости от числа гостей, отметила в беседе с Москвой 24 предприниматель, кандидат экономических наук, инвестор и эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова. По ее мнению, для этого необходимо в первую очередь составить меню.
"Каждый год наблюдаем одну и ту же картину: из магазинов все вывозится тележками с горками. Такое ощущение, что продуктов больше не привезут. Как правило, очень много из этого потом выкидывается", – подчеркнула специалист.
Кроме того, эксперт напомнила, что ближе к Новому году продукты начнут дорожать по объективным экономическим причинам и по причинам ажиотажного спроса. Поэтому подумать о покупках рекомендуется уже сегодня.
"Можно уже сейчас купить красную икру, она точно подорожает к Новому году. В начале декабря можно посмотреть красную рыбу в вакууме, консервированные продукты, например горошек, кукурузу, майонез. Все это продукты длительного хранения, которые спокойно долежат до праздника", – рекомендовала Петрова.
В свою очередь, маркетолог Елена Фоменко также рекомендовала покупать мясо и рыбу на распродажах или в крупных упаковках, заранее сделать заготовки и заморозить до Нового года. То же самое касается и овощей с зеленью, рассказала эксперт.
Кроме того, специалист посоветовала использовать приложения с кешбэком, промокоды и обращать внимание на акции в продуктовых сетях.