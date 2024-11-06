Эксперт Матвеева посоветовала делать запасы сезонных овощей для экономии

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Жителям России стоит летом и осенью замораживать запасы сезонных овощей и фруктов, чтобы сэкономить зимой. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева.

По ее словам, летом и осенью цены на овощи и фрукты падают, так как затраты на их транспортировку и хранение минимальны.

"Зимой же из-за импорта и тепличного выращивания стоимость продуктов возрастает. То есть сезонность – один из факторов, влияющих на цены и качество продуктов, и знание этих закономерностей может помочь сэкономить", – сказала Матвеева.

Так, важно учитывать сезонные колебания цен, пояснила эксперт. К примеру, летом стоит покупать нектарины, персики, ягоды и бахчевые. Зимой можно выгодно приобрести артишоки, брюссельскую капусту и мандарины.

Кроме того, Матвеева рекомендовала отслеживать акции и использовать программы лояльности.

Между тем стоимость салата сельдь под шубой может увеличиться на 8–10% из-за прогнозируемого роста цен на соленую сельдь в декабре, заявила ранее доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета "Синергия" Елена Степанычева.

По ее словам, цена на салат оливье также поднимется из-за подорожания яиц. С начала года их стоимость увеличилась на 22,98%, а к концу года ожидается дальнейший рост на 5–7% в зависимости от категории.