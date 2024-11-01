01 ноября, 04:37Экономика
Патрушев поручил принять меры для стабилизации на рынке продовольствия
Фото: kremlin.ru
Вице-премьер России Дмитрий Патрушев провел совещание по ценам на продовольственном рынке с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России. В ходе него вице-премьер поручил ежедневно вести мониторинг рынка продовольствия и в течение двух недель принять меры для сохранения на нем стабильной ситуации. Об этом сообщили в кабмине.
По словам Патрушева, массовая уборка урожая завершается и в целом агропромышленный комплекс (АПК) может обеспечить россиян всеми необходимыми продуктами. Так, показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности находятся на стабильном уровне.
Вместе с тем одной из важнейших задач производителей остается обеспечение необходимого уровня производства продукции в условиях ключевой ставки, подчеркнул вице-премьер.
На совещании обсудили различные предложения по оперативным действиям и инструментам долгосрочного характера для увеличения производства продукции, чтобы стабилизировать ценовую ситуацию на рынке продуктов питания.
Минсельхоз России ранее заявил, что цены на куриные яйца стабильны, предложение на рынке в полной мере удовлетворяет спрос. По данным ведомства, стоимость яиц первой и второй категорий с начала 2024 года снизились на 19,2 и 24,8% соответственно.
Россельхознадзор, в свою очередь, сообщил о начале поставок в Россию сливочного масла из Турции. По информации на 29 октября, в Россию было уже ввезено 20 тонн данного товара.
Россельхознадзор сообщил об увеличении объемов производства сливочного масла