Патрушев поручил принять меры для стабилизации на рынке продовольствия

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Вице-премьер России Дмитрий Патрушев провел совещание по ценам на продовольственном рынке с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России. В ходе него вице-премьер поручил ежедневно вести мониторинг рынка продовольствия и в течение двух недель принять меры для сохранения на нем стабильной ситуации. Об этом сообщили в кабмине.

По словам Патрушева, массовая уборка урожая завершается и в целом агропромышленный комплекс (АПК) может обеспечить россиян всеми необходимыми продуктами. Так, показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности находятся на стабильном уровне.

Вместе с тем одной из важнейших задач производителей остается обеспечение необходимого уровня производства продукции в условиях ключевой ставки, подчеркнул вице-премьер.

На совещании обсудили различные предложения по оперативным действиям и инструментам долгосрочного характера для увеличения производства продукции, чтобы стабилизировать ценовую ситуацию на рынке продуктов питания.

Минсельхоз России ранее заявил, что цены на куриные яйца стабильны, предложение на рынке в полной мере удовлетворяет спрос. По данным ведомства, стоимость яиц первой и второй категорий с начала 2024 года снизились на 19,2 и 24,8% соответственно.

Россельхознадзор, в свою очередь, сообщил о начале поставок в Россию сливочного масла из Турции. По информации на 29 октября, в Россию было уже ввезено 20 тонн данного товара.