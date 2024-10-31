Крупнейший производитель алюминиевой тары в РФ перестал выпускать банки 0,5 л

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Крупнейший производитель алюминиевой тары в РФ компания "Арнест упаковочные решения" сообщила о приостановке выпуска алюминиевых банок формата 0,5 литра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В организации заявили, что производственные линии были переведены на формат 0,45 литра из-за невостребованности среди покупателей. Так, спрос на меньший объем неизменно увеличивался на протяжении длительного времени, тогда как спрос на банку объемом 0,5 литра со стороны представителей пищевой индустрии ежегодно падал.

В текущем году выпуск классической банки составил всего 1% объема рынка, добавили в компании.

Производителям социально значимых продуктов в России хотят запретить изменять объемы упаковки. В последнее время участились манипуляции с размерами упаковок социально значимых продуктов, в которых снижается масса и объем товара при сохранении прежней стоимости.

На данный момент в России уже действует ГОСТ, определяющий требования к количеству фасованных товаров первой необходимости, однако он является рекомендательным и многие производители его игнорируют.