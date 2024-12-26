Эксперты рассказали, как подготовиться к новогоднему застолью

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова напомнила, что 31 декабря важно начать день с полноценного завтрака. Он должен составлять около 25% от суточной калорийности рациона. Обед стоит сделать менее калорийным, а за 2–3 часа до праздника перекусить, чтобы избежать острого голода и переедания за новогодним столом.

На пресс-конференции врачи также порекомендовали заменить майонез в салатах растительным маслом или сметаной. В идеале праздничный стол должен состоять из овощей и фруктов, но если это не так, главное – соблюдать умеренность и не переедать.

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