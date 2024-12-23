Эксперт Сазанова: женский новогодний образ обойдется в 133 тысяч рублей

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Женский новогодний образ обойдется россиянам в сумму свыше 132 тысяч рублей, сообщает Life.ru со ссылкой на доцента кафедры институциональной экономики Государственного университета управления Светлану Сазанову.

"Для дам идеальный новогодний образ включает платье, туфельки, чулки, белье, парфюм и услуги салонов красоты. Стоимость указанного набора может варьироваться от 41,5 до 132,5 тысячи рублей в зависимости от выбранных вариантов", – сказала она.

5–22 тысячи рублей будет стоить платье, еще 7–18 тысяч придется отдать за обувь, 6–23 тысячи – за белье и духи, а услуги косметолога, визажиста и парикмахера эксперт оценила в 5–15 тысяч рублей.

Мужской образ на Новый год включает в себя костюм стоимостью от 16 до 72 тысяч рублей, рубашку от – 3,5 до 8 тысяч рублей, обувь – от 5 до 25 тысяч рублей, а также различные аксессуары. Стоимость работы парикмахера, а также цена маникюра и педикюра добавят к итоговой сумме еще 10 тысяч рублей. В результате общая стоимость составит от 42,6 до 143,3 тысячи рублей.

Сэкономить на праздновании можно за счет новогоднего стола. Эксперты советуют заранее закупиться продуктами с длительным сроком хранения, купив их со скидкой и промокодами на маркетплейсах.

Для большей экономии нужно покупать товары по акционным ценам в разных розничных магазинах.

