Посетители рынков "Москва – на волне" получат скидки до 25% на новогодние продукты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители столицы смогут купить традиционные праздничные продукты по сниженным ценам на рыбных рынках "Москва – на волне". В период с 23 по 31 декабря размер скидок будет достигать 25%, сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг города.

"К Новому году на рыбных рынках "Москва – на волне" представлены специальные цены на ключевые продукты для праздничного стола. Консервированная горбуша станет основой салата "Мимоза", слабосоленая сельдь идеально подойдет для селедки под шубой, а нерка и икра горбуши украсят любые закуски", – рассказали представители ведомства.

Также москвичи смогут купить по скидке до 500 граммов икры горбуши в пластиковой таре и саму консервированную рыбу. Эти и другие продукты, на которые будут распространяться скидки, планируется отметить специальными ценниками.



На рыбных рынках "Москва – на волне" возможно купить рыбу и морепродукты из трех океанов и 13 морей, которые омывают территорию России. В частности, на прилавках можно увидеть свежих карпов, охлажденного мурманского лосося, барабульку на шпажках, северного омуля, а также чира в свежемороженом и копченом виде и многое другое.

Кроме того, ярмарки и рыбные рынки "Москва – на волне" приняли участие в проекте "Зима в Москве". После совершения покупки москвичи и гости столицы смогут получить уникальные рецепты для новогоднего стола, которые подготовили для них шеф-повара 10 ресторанов.