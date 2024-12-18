Детей участников СВО научат готовить на рыбных рынках в рамках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках проекта "Зима в Москве" для детей участников спецоперации проведут кулинарные мастер-классы на рыбных рынках "Москва – на волне", передает портал мэра и правительства столицы.

Занятия будут проходить в дни фестиваля "Путешествие в Рождество" (с 14 декабря по 12 января) по четвергам и пятницам в 17:00. В рамках мастер-класса профессиональный шеф-повар научит ребят готовить различные блюда из рыбы и морепродуктов. Так, например, дети попробуют сделать сельдь в печеном картофеле и судака под морковным кремом.

Кулинарные занятия на рыбных рынках "Москва – на волне" обрели большую популярность, с момента их открытия рынки посетили свыше десяти тысяч человек. При этом для рецептов, которым обучают на мастер-классах, не нужны особые кулинарные навыки или дорогостоящие продукты, поэтому все блюда после занятий можно легко повторить уже дома.

Ранее сообщалось, что для участников СВО и членов их семей на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах Москвы действует скидка в 10%, распространяющаяся на всю продукцию.

Помимо этого, участников спецоперации также поддерживают и поставщики "Москва – на волне". Они отправляют консервы и другие продукты длительного хранения в зону боевых действий, пострадавшие области и госпитали. Так, один из рыбных заводов, расположенный на северо-западе страны, отправляет на передовую различные консервы: шпротные паштеты, кильку с овощами, сардины и тефтели из океанических рыб. Такой же гуманитарный груз регулярно получают жители приграничья Курской области.