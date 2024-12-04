Москвичей пригласили на спортивно-музыкальный фестиваль в рамках "Зимы в Москве"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Спортивно-музыкальный фестиваль "Горы рядом" пройдет 21 декабря в горнолыжном комплексе "Воробьевы горы" в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для детей и взрослых сделают комфортные зоны отдыха и развлечений. Все желающие смогут бесплатно скатиться по склону, принять участие в соревнованиях на скорость или в акции по созданию огромного шарфа с символикой московского спорта, "согревающего" ратрак.

Кроме того, для посетителей пройдут мастер-классы сноубордиста Дмитрия Логинова и многократной чемпионки РФ по горнолыжному спорту Виталины Гириной. В течение дня будут звучать диджейские сеты, а в 19:00 для гостей выступит популярная музыкальная группа.

Московская канатная дорога для тех, кто хочет посетить концерт, запустит специальный тариф "Зритель", который позволяет купить билет по выгодной цене и добраться до места проведения мероприятия.

Проект "Зима в Москве" начался 1 декабря. Развлекательную программу для жителей подготовили усадьбы, фестивальные площадки, катки, олимпийский комплекс "Лужники", парки и рыбные рынки.

Вместе с проектом стартовала благотворительная акция "Добрая елка", в рамках которой москвичи могут исполнить мечты детей, оставшихся без родителей, имеющих ограниченные возможности здоровья или живущих в малообеспеченных семьях. Принять в ней участие можно до 28 февраля.