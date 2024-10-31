Поставщики рынков "Москва – на волне" отправляют гуманитарную помощь бойцам СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Поставщики рыбных рынков "Москва – на волне" поддерживают участников спецоперации на Украине. Они отправляют консервы и другие продукты длительного хранения в зону боевых действий, пострадавшие области и госпитали, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Один из рыбных заводов, расположенный на северо-западе страны, отправляет на передовую различные консервы: шпротные паштеты, кильку с овощами, сардины и тефтели из океанических рыб. Такой же гуманитарный груз регулярно получают жители приграничья Курской области.

Свою поддержку с прошлого года предлагает и сибирский поставщик. Военным из Якутии, которые лечатся в госпиталях, отправили омуля и муксуна, а пострадавшим в Курской области – свыше 300 банок тушенки из мяса оленя, лося и кабана.

Ранее сообщалось, что владельцы столичных магазинов и салонов красоты отправляют в зону СВО гумпомощь с едой, водой, комплектами сухих душей и зубными щетками. С наступлением холодов предприниматели начали упаковывать для военнослужащих и теплые вещи.

Например, бизнесмены из Бирюлева Западного отправили бойцам флисовые шапки, а из Зябликова – тельняшки и балаклавы. Магазины ТиНАО и ВАО направили солдатам теплые перчатки, а продавцы из Орехова-Борисова Северного добавили в посылки шапки.