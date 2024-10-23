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Новости

23 октября, 19:45

Новости

Собянин: около 100 крупных торговых центров Москвы оказывают помощь бойцам СВО

Собянин: около 100 крупных торговых центров Москвы оказывают помощь бойцам СВО

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Как рассказал Сергей Собянин, московские предприниматели регулярно отправляют гуманитарный груз для бойцов СВО и жителей новых регионов. Помогают фермеры, участники городских ярмарок. Также помощь оказывают около 100 крупных столичных ТЦ.

Все они передают товары первой необходимости, продукты, а также оборудование: рации, квадрокоптеры, генераторы и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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