Собянин рассказал, как "Серебряное наставничество" поддерживает связь поколений

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Уникальному проекту "Серебряное наставничество" исполнилось полтора года. В рамках него проходят душевные встречи детей-сирот и их наставников – участников "Московского долголетия". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, такое общение очень ценно для ребят. Вместе участники проекта посещают различные экскурсии и фестивали, занимаются творчеством и кулинарией. Наставники обучают ребят всевозможным спортивным и настольным играм, проводят мастер-классы и организуют кинопросмотры.

"Так старшее поколение делится мудростью, своими семейными обычаями, теплом и любовью с теми, кто в этом нуждается", – отметил Собянин.

С начала работы проекта к нему присоединились больше половины детей, которые живут в центрах содействия семейному воспитанию. Всего состоялось более 500 различных мероприятий.

Ранее горожан старшего поколения пригласили на занятия по психологии, организованные в проекте "Московское долголетие". Такие встречи становятся альтернативой личной терапии, так как с возрастом у людей растет количество психологических запросов.

В этом году летний сезон "Московского долголетия" продлился четыре месяца благодаря теплому сентябрю. За это время горожане старшего поколения успели выступить на фестивале "Спасская башня", создать модные коллекции, освоить водные виды спорта и многое другое.