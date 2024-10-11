Горожан старшего поколения пригласили на занятия по психологии в "Московском долголетии"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Горожан старшего поколения приглашают на занятия по психологии, организованные в проекте "Московское долголетие", рассказал замглавы столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Он отметил, что такие встречи становятся альтернативой личной терапии, так как с возрастом у людей растет количество психологических запросов. У пенсионеров появляется желание переосмыслить жизнь, укрепить отношения с выросшими детьми и внуками, а также осознать собственную значимость, пояснил Филиппов.

"Согласно последнему исследованию, которое мы провели совместно с НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Депздрава, участники проекта позитивно относятся к психологическим тренингам и обращению за помощью к специалистам", – цитируют его на портале мэра и правительства столицы.

Результаты исследования указывают на высокую степень доверия старшего поколения к занятиям "Московского долголетия" и желание разбираться с психологическими вопросами, осознанно подходить к ментальному здоровью, отметил Филиппов.

На сегодняшний день в проекте открыто свыше 300 групп по психологии. Занятия посещают более 19 тысяч горожан старшего поколения. Преподаватели подбирают темы для обсуждения, основываясь на запросах самих участников.

"Главная задача занятий – дать участникам различные приемы и практики, которые они могут сразу начать применять в жизни", – рассказала преподаватель психологии "Серебряного университета" проекта Ольга Добрынина.

Такие встречи помогают становиться счастливее не только старшему поколению, но и их детям и внукам. Добрынина подчеркнула, что взрослые члены семьи играют большую роль в формировании личности детей, их ментальное здоровье является большим вкладом в их воспитание и будущее.

"Московское долголетие" также предлагает горожанам старшего поколения приобщиться к десяткам творческих направлений: театральным студиям, вокалу, танцам, живописи, скульптуре, ландшафтному дизайну, моделированию одежды, модельной школе, фотографии, литературным мастерским.

При этом особую популярность среди москвичей получили спортивные активности: гимнастика, северная ходьба, футбол, карате и многие другие. Так, спортом в рамках проекта уже занимаются 100 тысяч москвичей.

