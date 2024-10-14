14 октября, 12:02Общество
Прием заявок на отбор лучших практик активного долголетия продлится до 1 ноября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пятый Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия начался в России. Прием заявок будет проводиться вплоть до 1 ноября 2024 года на платформе АСИ "Смартека", сообщается на сайте национальных проектов РФ.
Конкурсный отбор организован АНО "Национальные приоритеты" вместе с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и министерством труда и социальной защиты РФ в целях развития нацпроекта "Демография".
Основной целью отбора станет выявление и распространение лучших практик работы для старшего поколения в стране в соответствии со стандартами Концепции активного долголетия (КАД). Идеи, которые пройдут этот отбор, планируется опубликовать на платформе "Смартека", а также на портале нацпроектов России.
При этом те практики, которые признают эталонными, получат поддержку со стороны организаторов и партнеров проекта. Призовой фонд равен 5 миллионам рублей. Его планируется разделить поровну между 10 победителями.
Прием практик проводится по таким направлениям, как здоровый образ жизни; активная жизнь: культура, туризм, волонтерство; образование и занятость; медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика; практика для мужчин 60+.
Принять участие в отборе смогут российские юридические лица любой организационно-правовой формы и физические лица, имеющие российское гражданство. Предполагается, что финалисты конкурса будут объявлены в январе 2025 года, а победителей назовут до конца марта.
Ранее Сергей Собянин рассказал о системе активного долголетия, которая действует в Москве. По его словам, власти города работают над тем, чтобы обеспечить горожанам старшего возраста здоровую, яркую и полную возможностей жизнь.
Существенный вклад в эту работу вносит проект "Московское долголетие". За счет его реализации москвичи старшего поколения могут посвятить себя творчеству, заняться спортом, изучить иностранные языки, психологию или получить новую профессию.
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