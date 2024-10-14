Прием заявок на отбор лучших практик активного долголетия продлится до 1 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пятый Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия начался в России. Прием заявок будет проводиться вплоть до 1 ноября 2024 года на платформе АСИ "Смартека", сообщается на сайте национальных проектов РФ.

Конкурсный отбор организован АНО "Национальные приоритеты" вместе с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и министерством труда и социальной защиты РФ в целях развития нацпроекта "Демография".

Основной целью отбора станет выявление и распространение лучших практик работы для старшего поколения в стране в соответствии со стандартами Концепции активного долголетия (КАД). Идеи, которые пройдут этот отбор, планируется опубликовать на платформе "Смартека", а также на портале нацпроектов России.

При этом те практики, которые признают эталонными, получат поддержку со стороны организаторов и партнеров проекта. Призовой фонд равен 5 миллионам рублей. Его планируется разделить поровну между 10 победителями.

Прием практик проводится по таким направлениям, как здоровый образ жизни; активная жизнь: культура, туризм, волонтерство; образование и занятость; медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика; практика для мужчин 60+.

Принять участие в отборе смогут российские юридические лица любой организационно-правовой формы и физические лица, имеющие российское гражданство. Предполагается, что финалисты конкурса будут объявлены в январе 2025 года, а победителей назовут до конца марта.

Ранее Сергей Собянин рассказал о системе активного долголетия, которая действует в Москве. По его словам, власти города работают над тем, чтобы обеспечить горожанам старшего возраста здоровую, яркую и полную возможностей жизнь.

Существенный вклад в эту работу вносит проект "Московское долголетие". За счет его реализации москвичи старшего поколения могут посвятить себя творчеству, заняться спортом, изучить иностранные языки, психологию или получить новую профессию.