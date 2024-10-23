Сервис с ИИ для занятий математикой появился в МЭШ

В Московской электронной школе появился новый сервис с искусственным интеллектом для занятий математикой. Им уже воспользовались более 170 тысяч учеников. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Цифровой учитель" предназначен для школьников с 5-го по 9-й класс. Он анализирует знания, определяет темы, с которыми возникают трудности, и предлагает соответствующие упражнения.

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