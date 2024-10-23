Собянин поздравил ТАСС со 120-летием и ознакомился с процессом выпуска новостей

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сергей Собянин посетил информационное агентство ТАСС и поздравил коллектив с празднуемым в этом году 120-летием, передает издание.

Мэр побывал в самом "сердце" агентства – главном выпуске. Именно там новости, поступающие от корреспондентов со всего мира, после редакторской проверки выходят на информационные ленты.

В ходе экскурсии заместитель гендиректора – главный редактор ТАСС Михаил Петров рассказал Собянину, каким образом тексты появляются на сайте агентства и "бегущей строке" на фасаде главного здания. Мэру наглядно показали, как один из редакторов выпускал на ленту новость о визите мэра в ТАСС.

Ранее Собянин заявил, что Москва по праву является центром отечественного медиапространства. По его словам, в столице сосредоточены редакции ведущих печатных и электронных СМИ, информационных агентств и интернет-изданий, которые создают информационные продукты для многомиллионной аудитории в городе, стране в целом и за рубежом.