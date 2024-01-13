Собянин поздравил работников СМИ и ветеранов журналистики с Днем российской печати

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил работников средств массовой информации (СМИ) и ветеранов столичной журналистики с Днем российской печати. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Глава города подчеркнул, что столица по праву является центром отечественного медиапространства. По его словам, в Москве сосредоточены редакции ведущих печатных и электронных СМИ, информационных агентств и интернет-изданий, которые создают информационные продукты для многомиллионной аудитории в городе, стране в целом и за рубежом.

"А еще Москва – мощный генератор важных событий. Несмотря на трудности, наш мегаполис движется вперед: строит, открывает, обновляет, запускает, улучшает. И это само по себе является достойным инфоповодом", – подчеркнул Собянин.

Он отметил, что в 2024 году Москва продолжит масштабные программы развития, и у столичных журналистов будет много интересных сюжетов.

"Спасибо вам, дорогие друзья, за большое внимание к делам и заботам Москвы, за качественную информацию о событиях и планах столицы. Рассчитываю, что в 2024 году наше взаимодействие будет столь же плодотворным. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе", – заключил Собянин.

День российской печати отмечается с 1992 года. Он учрежден в память о начале издания первой отечественной печатной газеты, основанной Петром I. 13 января 1703 года в Москве вышла газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах".

Ранее Собянин поздравил московских школьников, завоевавших золотые медали на 20-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Таиланде. Всего российская команда взяла шесть золотых медалей. Олимпиада проходила среди учеников до 15 лет. Участники соревновались в трех турах, выполняя задания по химии, физике и биологии.

Собянин вручил награды выдающимся жителям Москвы в преддверии 4 ноября