Собянин вручил награды выдающимся работникам спортивных учреждений Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в четверг, 10 августа, в концертном зале "Москва" по случаю 100-летия Москомспорта и в преддверии Дня физкультурника вручил награды выдающимся работникам спортивных учреждений столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Хочу сказать спасибо организаторам спорта, которые на протяжении века делают все, чтобы москвичи занимались спортом и достигали мировых вершин. В Москве 120 тысяч профессиональных спортсменов и 5,5 миллиона москвичей, которые любят и занимаются физической культурой <...> каждый день", – сказал в ходе церемонии мэр.

Он отметил, что ежегодно все больше горожан начинают заниматься спортом, поэтому Москва развивает соответствующую инфраструктуру – строит тысячи спортивных площадок и сотни катков, создает бассейны под открытым небом, прокладывает беговые и велосипедные дорожки, а с недавних пор обустраивает и лыжные трассы.

По словам градоначальника, в последние годы в столице возвели порядка 200 крупных спортивных объектов, из которых примерно 20 соответствуют мировому уровню.

"Москва – спортивная столица нашей державы. Половину олимпийских золотых медалей завоевывают москвичи. Спасибо вам огромное", – подытожил Собянин.

Ране заммэра Владимир Ефимов рассказал, что в Москве в рамках программы комплексного развития территорий построят 14 спортивных комплексов. Их возведут на месте бывших промзон, заброшенных участков, недостроев и старых складов. Общая площадь будущих объектов составит 91,5 тысячи квадратных метров.

