Собянин объявил о скором открытии Ледового дворца в Ясеневе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе на Новоясеневском проспекте в Москве планируется открыть уже осенью текущего года. Об этом в среду, 9 августа, сообщил Сергей Собянин во время осмотра работ на объекте.

"Здесь построен уникальный дворец, в котором будут заниматься наши прославленные фигуристы. <...> Самое главное – здесь будет действительно интересно заниматься, надеюсь, что не только профессиональным спортсменам, но и жителям [района] Ясенево", – сказал градоначальник.

По его словам, при строительстве объекта были использованы уникальные технические решения. В частности, его удалось сделать энергоэффективным, а внутри проектом предусмотрены зоны с разными температурными режимами: например, для зрителей температура составит 22 градуса, для фигуристов – 16, а для хоккеистов – 12.

В свою очередь, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе во время посещения объекта добавила, что благодаря появлению такого ледового дворца удастся повысить качество подготовки спортсменов.

Отмечается, что в здании площадью 20,7 тысячи квадратных метров разместят две трансформируемые ледовые арены, 10 хореографических залов, зал акробатики, тренировочный зал с искусственным льдом и два тренажерных зала. Кроме того, там предусмотрят реабилитационный блок, конференц-зал и буфет.

Строительство ледового дворца началось весной 2021 года. В настоящее время строительная готовность составляет 98%. Закончить все работы планируется в сентябре 2023 года, на пять месяцев раньше запланированного срока.

Ранее стало известно, что до конца этого года завершится строительство здания волейбольной школы "Ника" на Волжском бульваре. Готовность объекта оценивается в 90%. Сейчас активно идет благоустройство прилегающей территории.



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