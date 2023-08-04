Собянин рассказал о проекте возрождения спорткомплекса "Олимпийский"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

После окончания реконструкционных работ спортивный комплекс "Олимпийский" станет крупнейшим в мире многофункциональным комплексом, где москвичи смогут заниматься спортом и посвящать время развлекательному, культурному досугу. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра строительных работ на объекте.

"Спортивная легенда – "Олимпийский" спорткомплекс – к сожалению, с годами пришел в ветхое состояние и потребовал реконструкции. Мы приняли решение делать эту реконструкцию не за счет бюджетных денег, а с привлечением частных инвестиций", – отметил он.

По словам Собянина, в скором времени здание отпразднует свое второе рождение, став одним из крупнейших в мире многофункциональным комплексом, включающего в себя спортивную, развлекательную и культурную функции.

"Работы здесь, конечно, еще много. Но по окончании, я думаю, это будет один из самых уникальных и привлекательных центров для москвичей и гостей столицы", подчеркнул градоначальник.

Отмечается, что "Олимпийский" начали реставрировать в 2019 году, проект был разработан с использованием технологий информационного моделирования, в том числе 3D-моделей сооружений комплекса. Они помогали наглядно продемонстрировать климат, материалы, несущие линии и другие факторы, объяснил мэр.

Комплекс готов уже на 40%, реконструкция должна закончиться в 2025 году, сказал Собянин.

По его словам, обновленный многофункциональный комплекс будет включать в себя четыре сооружения: арену, водный комплекс с бассейнами, парком водных развлечений и спортивными залами, малый концертный зал, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ожидается, что обновленный спорткомплекс будет принимать около 62 миллионов посетителей в год, резюмировал он.

Ранее Собянин сообщил о завершении реконструкции Ледового дворца в Сокольниках. По его словам, спортивное сооружение площадью более 18,5 тысячи квадратных метров после проведенных работ вновь отвечает всем современным требованиям.

В здании появились две ледовые арены, спортзал профессиональной подготовки хоккеистов, зал для занятий мини-футболом, шахматно-шашечный клуб, медицинский кабинет и СПА-центр, а также раздевалки для спортсменов и технические помещения.



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