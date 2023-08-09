В Москве построят 14 спортивных центров по программе комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвесторы и городские операторы приступили к реализации проектов комплексного развития территорий, в рамках которых построят 14 спортивных комплексов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, объекты появятся на месте бывших промзон, заброшенных участков, недостроев и старых складов. Общая площадь будущих спорткомплексов составит 91,5 тысячи квадратных метров.

В частности, возведут физкультурно-оздоровительные комплексы, скалолазный центр, комплексы для игровых видов спорта и оздоровительные комплексы с бассейнами. Объекты построят на территориях, расположенных в юге, севере, западе Москвы, юго-западе и юго-востоке города.

Ранее стало известно о планах реорганизации двух неэффективно используемых участков на улице Милашенкова на северо-востоке Москвы. Там построят порядка 132 тысяч квадратных метров недвижимости. Также в рамках проекта удастся создать около 2,2 тысячи рабочих мест.

