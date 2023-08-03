Два неэффективно используемых участка в СВАО реорганизуют по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Два неэффективно используемых участка на северо-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о земельных участках на улице Милашенкова. Их общая площадь составляет 2,68 гектара. В рамках реализации проекта там планируется построить около 132 тысяч квадратных метров недвижимости.

"Инвестиции в реализацию проекта составят 15 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 817 миллионов рублей. Благодаря редевелопменту участков будет создано более 2,2 тысячи новых рабочих мест", – сообщил Ефимов.

Сейчас на участках располагаются склады, автомойки и стоянки. Проектом КРТ планируется построить там около 44 тысяч "квадратов" жилья и почти 88 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости, в частности, музыкальную школу, гостиницу на 800 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие объекты, сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее сообщалось, что в Москве реализуют 41 проект КРТ. Они предполагают создание современных производств и технопарков площадью свыше 2,1 миллиона квадратных метров. Участки расположены в семи столичных округах.



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