Торгово-складской комплекс появится на территории автовокзала "Южные ворота"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город одобрил предоставление участка на территории автовокзала "Южные ворота" для строительства торгово-складского комплекса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Отмечается, что объект с двумя погрузочными рампами возведут на 19-м километре МКАД на участке площадью 6,5 гектара. Общая поэтажная площадь здания составит 223 тысячи квадратных метров. Реализацией проекта займется компания "МТК-ДИАЛЭКС-1".

"Комплекс будет семиэтажным, без подземной части, парковка и техпомещения предусмотрены на кровле", – отметила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Ранее стало известно, что на проспекте Буденного в Москве построят моторостроительный комплекс. Он станет одним из крупнейших центров двигателестроения в РФ. Благодаря реализации проекта в городе появится 13 тысяч новых рабочих мест.

