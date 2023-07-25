Москва утвердила реализацию 19 проектов КРТ в первые шесть месяцев 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За первые шесть месяцев 2023 года столичные власти утвердили реализацию 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ) площадью более 242 гектаров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В первом полугодии принято решение реализовать на аукционах право на комплексное развитие семи территорий бывших промзон и неэффективно используемых участков. Для реализации еще 12 проектов комплексного развития территорий назначены городские операторы", – отметил он, добавив, что реализация проектов позволит создать в городе более 76 тысяч новых рабочих мест.

Все участки располагаются на юго-западе, западе, севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке и юге столицы, а также в центре города и в ТиНАО. В частности, заявки от инвесторов на право реорганизации территорий на Волгоградском проспекте и между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига будут принимать до 2 и 3 августа соответственно.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что проектами реорганизации территорий предполагается строительство недвижимости площадью более 6,6 миллиона квадратных метров. Порядка 3,6 миллиона "квадратов" отведут под строительство жилых объектов.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, сейчас проекты КРТ реализуют в 34 столичных районах. В рамках реализации проектов КРТ создадут рабочие места на 107,5 тысячи граждан. Ежегодный бюджетный эффект после реализации проектов составит больше 39 миллиардов рублей.



Собянин утвердил план по реорганизации еще пяти неэффективно используемых территорий