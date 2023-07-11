В столице реорганизуют участок бывшей промзоны Магистральные улицы

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Участок бывшей промзоны Магистральные улицы в Хорошевском районе реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, речь идет о промзоне площадью 1,6 гектара, расположенной вдоль Хорошевского шоссе. Реализовать проект смогут правообладатели, назначенный городом оператор или инвестор, которого определят по результатам торгов.

В развитие площадки инвестируют 6,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 154 миллиона рублей. Как заметил Ефимов, благодаря реорганизации площадки на севере города появится более 400 новых рабочих мест.

Участок находится в шаговой доступности от станций "Хорошевская" и "Полежаевская" столичного метро и станции Хорошево МЦК.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что вместо стоянки и неэффективно используемых объектов в Хорошевском районе возведут 41,2 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая гостиницу не менее чем на 540 номеров. Кроме того, на участке появятся офисные центры, отделения банков, кафе и магазины.

Ранее сообщалось, что два участка бывшей промзоны Курьяново в столичном районе Печатники реорганизуют по программе КРТ. Общая площадь территорий составляет 8,06 гектара. В проекты планируют инвестировать 193 миллиона рублей.

До этого стало известно о реорганизации по программе комплексного развития территорий участка в Мещанском районе. Его площадь составляет 3,27 гектара. Вместо старых торговых точек на нем появятся объекты общественно-деловой застройки на площади 170 тысяч квадратных метров.

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