Собянин: проекты комплексного развития территорий реализуются в 34 районах Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о работе по 41 проекту комплексного развития территорий (КРТ) в 34 районах Москвы.



"На участках без действующих производств, без полезных жителям и городу объектов строим многофункциональные городские кварталы с комфортным жильем, детскими садами и школами, поликлиниками, спортивными комплексами, гостиницами, бизнес-центрами и парками", – написал мэр в телеграм-канале.

По словам градоначальника, в рамках 41 проекта инвесторы и городские операторы построят более 5,1 миллиона квадратных метров жилья. При чем больше 2,3 миллиона "квадратов" возведут по программе реновации. Также будут построены 2,7 миллиона квадратных метров под общественно-деловые объекты. Помимо этого, более 2,1 миллиона "квадратов" будут предназначены для современных производств.

Собянин добавил, что в рамках проекта создадут рабочие места на 107,5 тысяч граждан. По его словам, ежегодный бюджетный эффект после реализации проектов составит больше 39 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что участок бывшей промзоны Магистральные улицы в Хорошевском районе реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий. Речь идет о промзоне площадью 1,6 гектара, расположенной вдоль Хорошевского шоссе.

В развитие площадки инвестируют 6,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 154 миллиона рублей. Благодаря реорганизации площадки на севере города появится более 400 новых рабочих мест.

Собянин утвердил план по реорганизации еще пяти неэффективно используемых территорий