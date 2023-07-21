Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Производственный комплекс и многофункциональный центр появятся в районе Марьина Роща. Они будут возведены за счет средств инвестора. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, новые объекты площадью свыше 32 тысяч "квадратов" построят на улице Складочной.

"Инвестиции в проект составят не менее 6,3 миллиарда рублей, а после сдачи объектов в эксплуатацию в 2025 году здесь появится более 4,4 тысячи рабочих мест", – уточнил он.

Проект будет реализован в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Как отметил Ефимов, город уже заключил соответствующий договор с инвестором.

Под многофункциональный центр выделят 14 тысяч "квадратов". Там будут находиться офисы, магазины, кафе и рестораны. Только на базе центра будут доступны 2 тысячи рабочих мест.

В свою очередь, производственный комплекс обеспечит еще 2,5 тысячи рабочих мест. Его площадь составит 18,4 тысячи "квадратов".

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский выразил уверенность, что после завершения работ ситуация с рабочими местами в районе Марьина Роща изменится. Кроме того, новые объекты станут точками притяжения граждан.

Городская программа по созданию рабочих мест направлена на обеспечение комплексной застройки города. Она предполагает, что девелопер, который вложил средства в строительство, может частично или полностью не платить за то, что меняет облик территории.

Ранее стало известно, что в поселении Рязановском появятся два центра инноваций и импортозамещения в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.

Строительство этих объектов поможет создать свыше 230 рабочих мест. Москва заключила договор с инвестором, входящим в структуру группы компаний "Самолет". В проект планируют вложить 1,6 миллиарда рублей, уточнил Ефимов. Площадь объектов превысит 23 тысячи "квадратов".

В будущих центрах помещения будут арендовать высокотехнологичные компании из сфер электроники, автомобиле- и машиностроения, IT-сектора. На территории объектов оборудуют паркинг для грузового и легкового транспорта.



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