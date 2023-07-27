Собянин: утвержден проект планировки территории на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Столичные власти утвердили проект реорганизации территории в Нижегородском районе на юго-востоке Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Речь идет об участке, расположенном между шоссе Фрезер, Басовской улицей, Перовским шоссе и 1-й Фрезерной улицей.

"На месте устаревших складов, производственных и коммунальных объектов построим современные жилые кварталы площадью свыше 700 тысяч квадратных метров, в том числе 136 тысяч квадратных метров жилья для переселения по программе реновации", – сообщил мэр.

Вблизи новых домов построят две школы, детский сад, спортивно-развлекательный центр и офисное здание. Комфортные условия будут созданы для 6,8 тысячи москвичей, подчеркнул градоначальник.

Кроме того, реорганизация участка в Нижегородском районе столицы позволит создать в городе 6,4 тысячи новых рабочих мест.

До этого Собянин сообщил, что сейчас проекты комплексного развития территорий (КРТ) реализуют в 34 столичных районах. В рамках реализации проектов КРТ создадут рабочие места на 107,5 тысячи граждан. Ежегодный бюджетный эффект после реализации проектов составит больше 39 миллиардов рублей.



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