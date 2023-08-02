Более 2,1 млн кв метров производств построят по программе КРТ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На сегодняшний день в Москве инвесторы и городские операторы реализуют 41 проект комплексного развития территорий (КРТ). В рамках проектов предполагается создание современных производств и технопарков площадью свыше 2,1 миллиона квадратных метров.

"Участки расположены в семи столичных округах. Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит более 427 миллиардов рублей, всего здесь будет создано свыше 63 тысяч новых рабочих мест", – подчеркнул заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объекты возведут в таких районах города, как Восточное Дегунино, Головинском, Дмитровском, Можайском, Северном, Отрадное, Печатники, Очаково-Матвеевском, Силино, Щукино и Ясенево.

"Больше всего инновационных и производственных объектов планируется построить в Головинском районе – более 500 тысяч квадратных метров. Свыше 361 тысячи "квадратов" возведут в Дмитровском районе, 357 тысяч квадратных метров – в Отрадном, 282 тысячи – в Печатниках", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, сегодня специалисты возводят технопарк, площадь которого составит около 12 тысяч "квадратов", на территории бывшей промзоны Октябрьское Поле. Завершить строительство планируется в конце следующего года.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, сейчас проекты КРТ реализуют в 34 столичных районах. В рамках реализации проектов КРТ создадут рабочие места на 107,5 тысячи граждан. Ежегодный бюджетный эффект после реализации проектов составит больше 39 миллиардов рублей.



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