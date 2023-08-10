Собянин анонсировал открытие Дворца спорта в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство Дворца спорта "Некрасовка" завершили на юго-востоке столицы. Его планируют открыть к 1 сентября 2023 года. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра итогов строительства спортивного объекта.

Он уточнил, что разрешение на ввод уже получено. Департамент спорта должен подготовить место к открытию.

"Здесь будут заниматься и спортивные группы, но, в основном, он сориентирован на то, чтобы местные жители все свободно сюда приходили" – сказал мэр во время общения с жителями района.

Также градоначальник объяснил, что днем 140-местная парковка предусмотрена для посетителей дворца, а ночью автомобили смогут оставлять жители района. Помимо этого, для многодетных семей посещение центра будет бесплатным, заверил руководитель столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев.

По плану на базе спорткомплекса организуют спортивную подготовка по плаванию, игровым и ледовым видам спорта, единоборствам. В свободное от тренировок спортсменов время дворец смогут посещать все желающие.

В своем телеграм-канале Собянин заявил, что в здании три этажа. Внутри разместились бассейн на 8 дорожек, маленький бассейн, в котором дети могут научиться плавать, ледовая арена, тренажерный, гимнастический залы, зал единоборств.

Помимо этого, в здании сделали шахматный клуб, зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, хореографический и универсальный игровой залы

Собянин поделился, что на территории спорткомплекса рабочие оборудовали площадки для баскетбола, волейбола, воркаута, футбола и атлетическую дорожку.

Также мэр осмотрел новое производство электрических конденсаторов в индустриальном парке "Руднево". Он отметил его развитие, создание в нем новых рабочих мест, что дает жителям района работать рядом с домом. Некрасовка, по его мнению, тоже развивается: тут построили храм и организовали площадку для ярмарки, сообщили в агентстве.

Отмечается, что серийное производство электрических конденсаторов, которые изготавливаются по технологии MKP (с использованием металлизированной полипропиленовой пленки), запустили в парке в июле 2023 года. На новом заводе площадью около 5,5 тысячи квадратных метров работают 80 человек. Там выпускаются силовые конденсаторы, однофазные и трехфазные косинусные конденсаторы, установки компенсации реактивной мощности, планируется производство конденсаторов для электромобилей.

Добавляется, что около 70% оборудования, установленного на предприятии, и 75% сырья, которое используется при производстве, закуплено на территории страны. В четвертом квартале текущего года завод планирует выйти на полную мощность. Это позволит выпускать до 780 тысяч единиц продукции в год. При этом численность сотрудников увеличится почти на 40% – до 110 человек.

Ранее сообщалось, что Деловой центр в виде красной призмы со скругленными углами построят вблизи станции метро "Окская" на юго-востоке Москвы. Его общая площадь составит 16,4 тысячи квадратных метров.

До этого специалисты завершили реконструкцию жилого дома в Мещанском районе столицы. Здание расположено по адресу улица Трубная, дом 33.

Строительство Дворца спорта "Некрасовка" завершили на юго-востоке столицы