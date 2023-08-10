Деловой центр построят вблизи станции метро "Окская" в Москве

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Деловой центр в виде красной призмы со скругленными углами построят вблизи станции метро "Окская" на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Офисное десятиэтажное здание расположится на Окской улице, 9. Его общая площадь составит 16,4 тысячи квадратных метров. На первом этаже откроется кафе с верандой на улице, а со второго по девятый этаж будут офисы класса В. В подземной части появится паркинг на 58 машино-мест.

Часть кровли сделают эксплуатируемой. Для отделки фасадов используют композитные панели. В темное время предусмотрена архитектурная подсветка здания: вертикальные светильники расположат в районе оконных проемов и в зоне входных групп. Ограждения на кровле выполнят из алюминиевых ламелей.

Ранее стало известно, что на проспекте Буденного в столичном районе Соколиная Гора построят моторостроительный комплекс. Предполагается, что он станет одним из крупнейших центров двигателестроения в РФ. Площадь предприятия составит 77 тысяч квадратных метров, там организуют порядка 13 тысяч новых рабочих мест.



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