Собянин подвел итоги конкурса "Новатор Москвы"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В четверг, 3 августа, были подведены итоги конкурса "Новатор Москвы", победители которого ежегодно получают премии с 2020 года. Конкурс смог стать одним из ведущих смотров инновационных изобретений и новаторских идей для развития экономики и инфраструктуры столицы, заявил Сергей Собянин.

По его словам, в этот раз участников было намного больше, чем годом ранее, количество увеличилось в два раза – с 1 222 до 2 500 человек.

"Из них 15 заявок пришло от авторов проектов в возрасте от 14 до 18 лет, для участия которых мы специально снизили возрастную планку. Юным новаторам часто есть, что предложить. И потому они вправе иметь равные со взрослыми возможности в презентации своих проектов", – отметил он в своем блоге.

Конкурсанты представляли свои проекты в рамках трех номинаций: "Проект будущего" демонстрировал инновационные идеи горожан, "Меняющие реальность" была создана для тех, кто планирует выводить продукт на рынок и "Лидеры инноваций" – для тех, кто занимается производством и продажей серийной продукции, добавил мэр.

В каждой номинации было шесть направлений, сказал градоначальник, среди них: "Благоустройство и строительство", "Промышленность", "Медицина и фармацевтика", "Транспорт и логистика", "Экология и охрана окружающей среды" и "Общественные проекты".

Подчеркивается, что самой востребованной в рамках конкурса стала номинация "Общественные проекты", на которую пришлось 35% от общего количества поступивших заявок, "Медицина и фармацевтика" – 17% заявок.

"От всей души поздравляю лауреатов конкурса "Новатор Москвы"!" – сказал Собянин.

Также мэр столицы рассказал о наиболее интересных проектах, представленных на конкурсе. Так, в направлении "Медицина и фармацевтика" номинации "Лидеры инноваций" победила эластичная сетка под названием "Титановый шелк", материал предназначен для реконструктивной хирургии, он позволяет снизить риск возникновения инфекции у пациента и ускоряет заживление травм.

Собянин рассказал и о направлении "Меняющие реальность", где в номинации "Общественные проекты" смог завоевать награду проект личного кабинета школьного психолога онлайн-системы "Иннометрика". Подчеркивается, что инновационный комплекс позволит психологам проводить сеансы не только с учениками, но и с учителями, сотрудниками администрации.

Проект пожаротушащих материалов для защиты литий-ионных аккумуляторов смог победить в направлении "Транспорт и логистика" номинации "Меняющие реальность". Конкурсанты предлагают устанавливать специальное устройство на аккумуляторы, они смогут потушить вероятное возгорание менее чем за минуту, отметил мэр Москвы.

"Проектом будущего" в направлении "Экология и охрана окружающей среды" стало устройство для очистки газов промышленных предприятий от летучих органических соединений. По словам Собянина, изобретение представляет собой раствор, который необходимо нанести на фильтры предприятий, он позволит снизить выбросы вредных веществ в воздух.

Участники конкурса могут продолжить развивать свои проекты, если примут участие в программе "Академия инноваторов", которая была запущена не так давно, напомнил Собянин. Эксперты помогут гражданам доработать свои предложения, упаковать их под запросы бизнеса или столицы, а также организовать его тестирование.

Ранее Собянин рассказывал о поддержке, которую оказывает столица молодым инноваторам, чьи изобретения используются на крупных предприятиях, в городских поликлиниках и даже на атомных электростанциях.

По его словам, в Москве регулярно проводятся различные чемпионаты, конкурсы и фестивали для изобретателей, а продолжить свое развитие в научных сферах можно в высокотехнологичных компаниях, в частности, в ОЭЗ “Технополис Москва” и технопарках.



В конкурсе "Новатор Москвы" зарегистрировались более 2,5 тыс участников – Собянин